چین با امضاء بزرگترین سند توافق جامع اقتصادی با سران آ.سه.آن در اجلاس کوالالامپور، پرچمدار تجارت آزاد در برابر حضور محدود و نامطمئن آمریکا در جنوب شرق آسیا شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور



نخست وزیر چین توافق جامع راهبردی با سران آ.سه.آن امضاء کرد. لی چیانگ ، نخست وزیر چین در اجلاس کوالالامپور با امضاء توافق جامع راهبردی فصل تازه ای از روابط تجاری گسترده پکن را با آ.سه.آن ، بزرگترین اتحادیه اقتصادی شرق و آسیای جنوب شرقی گشود.

چین با امضاء این توافق جامع اقتصادی به اعتقاد کارشناسان نفوذ اقتصادی و نمایش قدرت منطقه ای خود را در برابر حضور محدود و نامطمئن آمریکا در جنوب شرق آسیا تثبیت کرد.

این درحالی است که واشنگتن همچنان سیاست تعرفه ای خود را علیه صادرات آسیائی حفط کرده است.

بر همین اساس نخست وزیر چین در اجلاس سران آ.سه.آن در کوالالامپور خواستار دفاع از نظام تجارت چند جانبه و مخالفت با حمایت گرائی واشنگتن شد.