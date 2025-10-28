سفر سه روزه هیئت ایرانی به سرپرستی کاظم غریب‌آبادی به کابل پایان یافت. مذاکرات فشرده ای با مسئولان افغانستان بر سر حقابه هیرمند، مسائل مرزی و امور حقوقی- قضایی انجام گرفت و طرفین به تفاهماتی دست یافتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سفر سه روزه کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در راس هیئتی به کابل امروز پایان یافت در سه روز حضور هیئت ایرانی به سرپرستی آقای غریب آبادی به کابل به طور مشخص در سه حوزه حقابه ایران از رودخانه هیرمند، مسائل مرزی و امور حقوقی و قضایی مذاکرات فشرده‌ای با مسئولان ارشد افغانستان داشت دو طرف در این نشست به تفاهماتی نیز دست یافتند.