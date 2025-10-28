به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار با صدور پیامی درگذشت مادر سردارشهید والامقام سید حمدالله سبحانی فر را تسلیت گفت‌.

متن پیام یدالله رحمانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خانواده معزز سردار شهید سید حمدالله سبحانی

منسوبین گرامی، مردم شریف روستای راک و شهرستان کهگیلویه

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، حاجیه نازی دانشره، مادر گران‌قدر سردار شهید سید حمدالله سبحانی، موجب تأثر و تألم عمیق گردید. بانویی که عمر خویش را با ایمان، نجابت و صبوری در مسیر تربیت فرزندی فداکار و مجاهد سپری کرد و پس از سال‌ها فراق، به فرزند شهیدش پیوست.

سردار شهید سبحانی، از چهره‌های درخشان دفاع مقدس و از فرزندان برومند این دیار بود که با نثار جان خویش در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، نامی جاودانه از خود به یادگار گذاشت. بی‌تردید، مادران شهدا، ستون‌های استوار فرهنگ ایثار و مقاومت‌اند و فقدان آنان، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه‌ای است که به برکت خون شهیدان، عزت و استقلال یافته است.