پیام تسلیت استاندار در پی درگذشت مادر شهید سبحانی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد درگذشت مادر سردارشهید سبحانی فر را تسلیت گفت.
متن پیام یدالله رحمانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خانواده معزز سردار شهید سید حمدالله سبحانی
منسوبین گرامی، مردم شریف روستای راک و شهرستان کهگیلویه
درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، حاجیه نازی دانشره، مادر گرانقدر سردار شهید سید حمدالله سبحانی، موجب تأثر و تألم عمیق گردید. بانویی که عمر خویش را با ایمان، نجابت و صبوری در مسیر تربیت فرزندی فداکار و مجاهد سپری کرد و پس از سالها فراق، به فرزند شهیدش پیوست.
سردار شهید سبحانی، از چهرههای درخشان دفاع مقدس و از فرزندان برومند این دیار بود که با نثار جان خویش در راه آرمانهای انقلاب اسلامی، نامی جاودانه از خود به یادگار گذاشت. بیتردید، مادران شهدا، ستونهای استوار فرهنگ ایثار و مقاومتاند و فقدان آنان، ضایعهای بزرگ برای جامعهای است که به برکت خون شهیدان، عزت و استقلال یافته است.
اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی صالحه، رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم، صبر و سلامتی مسئلت مینمایم.