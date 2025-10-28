پخش زنده
موضوعات دهکبندی یارانه ها، کالابرگ الکترونیک و تامین نهادههای دامی با حضور وزرای تعاون، جهاد کشاورزی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی مجلس برررسی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی گفت: علی رغم همه محدودیتها دولت سعی کرد از طریق کالا برگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را فراهم کند و از سال ۱۴۰۳ سه مرحله کالا برگ توزیع شده است.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی نیز از برنامهریزی برای ثبت سفارش جهت تامین نهادههای دامی تا تیرماه سال آینده خبر داد و گفت: تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی باید اولویت کشور باشد.