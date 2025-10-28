مانور پاکسازی و ارتقای امنیت کویر مرکزی قم از صبح امروز با حضور یگان‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مانور پاکسازی و ارتقای امنیت کویر مرکزی قم از صبح امروز با حضور یگان‌های مختلف فرماندهی انتظامی استان قم و مشارکت دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی آغاز شد.

این رزمایش با هدف تقویت اشراف اطلاعاتی و افزایش ضریب امنیتی مناطق کویری قم، با حضور نیرو‌های تکاوری، پهپادی و قرارگاه‌های میدانی در ده محور عملیاتی به اجرا درآمد.

استاندار قم به عنوان رئیس شورای تأمین استان در حاشیه بازدید و نظارت بر اجرای این عملیات گفت: به لطف تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های نظامی، امنیتی و انتظامی، قم در جایگاه مطلوبی در کشور قرار دارد و شاخص‌های امنیتی در نیمه نخست امسال رشد چشمگیری داشته است.

اکبر بهنام جو افزود: حضور مستمر یگان‌های انتظامی و امنیتی در مناطق مختلف استان، مانور‌های آمادگی و آزمایش‌های میدانی مستمر، نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی و پیشگیری از هرگونه تهدید امنیتی داشته است.

سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم ضمن قدردانی از پرسنل نیرو‌های انتظامی حاضر در طرح پاکسازی کویر گفت: با همت مجموعه‌های امنیتی، اطلاعاتی و خدماتی استان، شرایط مطلوبی از نظر امنیت برقرار است و اجرای این رزمایش گام مهمی در تأمین امنیت پایدار کویر مرکزی قم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نهفته در مناطق کویری استان تأکید کرد: کویر در عین دارا بودن منابع ارزشمند، در صورت غفلت می‌تواند به تهدیدی امنیتی تبدیل شود و به همین دلیل پاکسازی و کنترل مستمر این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: تیم‌های شناسایی و عملیاتی از نخستین ساعات صبح مأموریت خود را آغاز کرده‌اند و در ادامه با استقرار قرارگاه‌های تکاوری و پهپادی، اشراف اطلاعاتی بر منطقه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: عصر امروز نیز با حضور معاون عملیات فرماندهی کل انتظامی کشور، جمع‌بندی نهایی این رزمایش انجام و دستاورد‌ها در شورای تأمین استان بررسی خواهد شد.