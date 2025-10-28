یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس، با استفاده از مهندسی معکوس، ساخت قطعات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی و آب را انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر عامل این شرکت دانش بنیان تیمور مجیدی متولد سال ۱۳۴۲ است که از ۴۰ سال پیش به کار ساخت قطعات مشغول بوده است.

او تلاش کرده با کمک جوانان کاربلد دانشگاهی، فناوری‌های جدید را به کارش اضافه کند.

کارگاه تولیدی این شرکت در تهران است و سالانه ۱۲۰ هزار قطعه مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان بوشهر را طراحی و تولید می‌کند.

برخی از قطعات تولیدی از آمریکا وارد کشور می‌شد که در صورت خراب شدن مشکلاتی را برای صنایع بوجود می‌آورد.