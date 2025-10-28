به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سیداکبر موسوی روز سه‌شنبه در جریان دیدار با کارکنان کمیته امداد مسجدسلیمان در دفتر امام جمعه این شهرستان، ولادت حضرت زینب (س) را تبریک گفت و افزود: انقلاب اسلامی در امتداد انقلاب عاشورایی به پیروزی رسیده است و طبق فرمایش امام خمینی (ره)، خدمتی بالاتر از خدمت به محرومان نیست.

وی توجه به طبقات زیردستی و فقرا را ضروری دانست و اظهارکرد: انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و انقلاب پابرهنگان بود؛ فریاد و آه محرومانی که زیر چکمه رژیم ستمشاهی له شده بودند بساط رژیم شاهنشاهی را برچید.

حجت الاسلام موسوی بیان داشت: کمیته امداد یک برکت در نظام جمهوری اسلامی است که جایگاهی ممتاز دارد و در سایر کشور‌ها نیز الگوبرداری شده است.

امام جمعه مسجدسلیمان تصریح کرد: این نهاد با شناسایی و توانمندسازی محرومان، نقش اساسی در کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی بر ضرورت اعتمادسازی و اخلاق مداری کارکنان کمیته امداد تاکید کرد و افزود: حفظ اعتماد مردم وظیفه‌ای بسیار مهم است که باید موردتوجه کارکنان این مجموعه قرار گیرد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به حساسیت بالا و دقت نظر نیرو‌های کمیته امداد افزود: نشست شورای زکات باید به صورت مستمر برگزار و مصوبات آن به صورت جدی پیگیری شود.

حدود ۱۴ هزار نفر زیرپوشش خدمات حمایتی کمیته امداد مسجدسلیمان هستند.