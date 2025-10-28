به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد علی جابری نویسنده کتاب «آرمان عزیز» افزود: این اثر با بهره‌گیری از روایت‌های واقعی زندگی آرمان علی وردی، با زبانی ساده و تصویرسازی خلاقانه، تلاش دارد تا مفاهیم اخلاقی، چون احترام، ایثار، مهربانی و شجاعت را به کودکان منتقل کند.

وی گفت: کتاب «آرمان عزیز» ریشه در داستان‌های واقعی دارد و از روایت‌های مستند دوستان و خانواده این شهید بهره گرفته‌است و از آن می‌شود به عنوان نمونه‌ای موفق از الگوسازی تربیتی برای نسل نو نام برد.

جابری افزود: شهید آرمان علی وردی جوانی مؤمن، متعهد و فعال که در مسیر تحصیل، خدمت و معنویت گام برداشت و در نهایت در جریان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ به شهادت رسید.

این نویسنده گفت: «آرمان عزیز» نه‌تنها یک کتاب داستان، بلکه پلی میان ارزش‌های اصیل و ذهن‌های کنجکاو نسل آینده است، نسلی که با شناخت قهرمانان واقعی، می‌تواند مسیر رشد و تعالی را با انگیزه‌ای بیشتر طی کند.

وی با اشاره به این که این کتاب بخشی از مجموعه «قهرمان من» است، افزود: این مجموعه با نگاهی تازه به زندگی شهدای مقاومت، تلاش دارد ارزش‌های اخلاقی و انسانی را در قالب روایت‌هایی ساده، صمیمی و کودکانه بازآفرینی کند.

جابری گفت: در روزگاری که کودکان با شخصیت‌های خیالی و قهرمانان هالیوودی انس گرفته‌اند، مجموعه «قهرمان من» تلاش دارد تا قهرمانان واقعی را به کودکان و نوجوانان معرفی کند.

وی افزود: در «آرمان عزیز» و سایر آثار مجموعه، تلاش شده تا شهدا نه‌تنها به عنوان انسان‌های معنوی، بلکه با جنبه‌هایی از شوخی و شیطنت نیز معرفی شوند؛ تا کودک بتواند خود را جای آنها بگذارد و احساس نزدیکی بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام محمد علی جابری گفت: اگر بچه‌ها فقط تصویر خشک و رسمی از شهدا ببینند، نمی‌توانند با آنها ارتباط بگیرند، اما وقتی بدانند شهیدان هم با دوستان و نزدیکان خود شوخی‌هایی می‌کردند، الگو گرفتن برای آنها آسان‌تر می‌شود.

جابری با اشاره به نقش تربیتی داستان‌های مقاومت، از اهمیت الگوسازی در شکل‌گیری شخصیت کودک افزود: اگر الگوی مثبت ارائه نشود، کودکان و نوجوانان به ناچار از الگو‌های منفی تأثیر می‌پذیرد و این موضوع وظیفه نویسندگان است تا قهرمانان ملی را به زبان کودکی به کودکان و نوجوانان معرفی کنند.

«آقا محسن»، «آقا معلم»، «آرمان عزیز»، «داداش ابراهیم»، «خلبان اف-۱۴»، «آقای رئیس‌جمهور»، «سید مقاومت»، «آقای فهمیده»، «خانم دکتر»، «آقای دکتر»، «آقای وزیر» کتاب‌های مجموعه قهرمان من است که آقای محمد علی جابری آن‌ها را نوشته است.