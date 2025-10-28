به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس انجمن سینمای جوانان گناباد گفت: در ارزیابی ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران، فعالیت ۵۸ دفتر انجمن سینمای جوان کشور در بازه زمانی تابستان امسال در بخش‌ هایی چون تولید فیلم و عکس، آموزش، اطلاع‌ رسانی، ارتباطات فرهنگی و برگزاری رویداد‌های سینمایی بررسی شد و دفتر گناباد توانست در مجموع این شاخص‌ ها عنوان دفتر برتر را کسب کند.

علی اکبر اسماعیلی افزود: انجمن سینمای جوان گناباد به عنوان یکی از دفاتر با سابقه کشور، توانسته با آموزش علاقه‌ مندان به حرفه‌ های عکاسی و فیلمسازی، تولیدات و افتخارات متعددی در عرصه‌ های ملی و بین المللی کسب نکند که نمونه اخیر آن، راهیابی دو فیلم تولید شده توسط این دفتر به بخش مسابقه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه به عنوان معتبرترین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایران در مهر امسال بود.

در نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ ها و مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران که با حضور رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی کشور و بهروز شعیبی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد، دفتر انجمن سینمای جوانان گناباد به عنوان دفتر برتر کشور در فصل تابستان امسال معرفی شد.