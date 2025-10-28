به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از انتخاب این استان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت اجرای «سامانه کارگزینی بام» خبر داد.

زینب اورکی افزود: با توجه به حسن نظر دفتر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه و ارزیابی عملکرد مطلوب حوزه معاونت توسعه به‌ویژه اداره منابع انسانی و واحد کارگزینی این اداره کل، استان خوزستان از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به‌عنوان یکی از استان‌های طرح مقدماتی (پایلوت) استقرار سامانه کارگزینی بام انتخاب شده است.

وی افزود: این طرح از تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ آغاز شده و کاربری آن به‌صورت همزمان با سامانه کارگزینی پیوست در حال انجام است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در ادامه با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: استقرار سامانه بام با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند‌های کارگزینی، تسریع در امور اداری، افزایش دقت در ثبت اطلاعات و بهبود ارائه خدمات منابع انسانی انجام می‌شود.

اورکی خاطرنشان کرد: استان خوزستان با بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص و توانمند در حوزه منابع انسانی، همواره در اجرای طرح‌های نوین مدیریتی پیشگام بوده و تلاش می‌کند با تکیه بر فناوری‌های جدید، مسیر تحول دیجیتال در نظام اداری را هموارتر سازد.