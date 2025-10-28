



داوود سعد زاده با بیان اینکه کانون‌های بازنشستگان نقش مهمی در ارتقای رضایتمندی عمومی دارند افزود: باید با همکاری کانون‌ها، طرح‌های بیست‌گانه به‌صورت هدفمند اجرا شود، چراکه این طرح‌ها مستقیماً به رضایتمندی مردم مرتبط است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز گفت: بیش از ۶۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی در استان تحت پوشش تأمین‌اجتماعی هستند که از این تعداد ۴۲۴ هزار نفر در قالب کارگاه‌ها و شرکت‌ها بیمه پرداخت می‌کنند. در کنار این جمعیت فعال، ۲۳۰ هزار مستمری‌بگیر داریم که نشان از حجم بالای خدمات سازمان در استان دارد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی البرز با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام گفت: هدف ما تبدیل مکان‌های اجاری به فضا‌های ملکی، بهبود خدمات بیمه‌ای و درمانی، و اصلاح فرآیند‌های سازمانی است تا راندمان و بهره‌وری افزایش یابد. در این مسیر، از نظرات و پیشنهادات کانون بازنشستگان استقبال می‌کنیم.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان، به‌موقع بودن پرداخت‌ها و تشکیل کمیته پژوهش و پویایی کانون افزود: از تشکیل کمیته پژوهش و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم خلاصه طرح‌های پژوهشی را برای بررسی و انتقال به ستاد در دستور کار قرار دهیم.

سعدزاده گفت: تعامل مثبت و هم‌افزایی میان اداره‌کل و کانون بازنشستگان، موجب ارتقای خدمات و رضایت جامعه هدف خواهد شد. بازنشستگان در برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و همایش‌های سازمانی حضور فعالی دارند.