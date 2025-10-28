پخش زنده
امروز: -
بیش از هشت هزار تن انگور از باغهای شهرستان آباده برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: امسال در این شهرستان، بیش از هشت هزار تن انگور از ۶۷۰ هکتار باغ برداشت و روانه بازارهای مصرف شد.
مهدی امینی افزود: به دلیل خشکسالیهای اخیر، متوسط عملکرد برداشت انگور امسال، ۱۲ تن در هکتار و ارقام موجود شامل عسکری، شاهانی و ریش بابا است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده بیان کرد: در حال حاضر تولید محصولات فرآوری شده انگور در این شهرستان به صورت سنتی است و نیاز به ساخت واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی برای تولید کشمش، شیره انگور وجود دارد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.