خوزستان در هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر به ۳۰ مدال در بخش پسران و ۱۱ مدال در بخش دختران دست پیدا کرد. بر این اساس خوزستان نسبت به دوره قبل افزایش مدال‌آوری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ایران که از ۲۱ مهر آغاز شد، روز گذشته ۴ آبان در هر دو بخش پسران و دختران به پایان رسید. خوزستان با ۳۰۲ ورزشکار، مربی و سرپرست در ۳۱ رشته ورزشی بخش پسران و ۲۳۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب ۲۵ رشته ورزشی در بخش دختران در این رویداد حضور داشت.

خوزستان در مسابقات بخش دختران المپیاد استعداد‌های برتر به ۲ مدال طلا، ۶ نقره و ۳ برنز رسید.

همچنین استان خوزستان در بخش پسران موفق به کسب ۳۰ مدال رنگارنگ شد؛ خوزستان در مسابقات این بخش به ۱۱ نشان طلا، ۱۰ نقره و ۹ برنز دست پیدا کرد.

خوزستان در رشته‌های موی تای و گلف پسران در بخش تیمی قهرمان شد و در رشته بوکس به نایب‌قهرمانی رسید.

مدال‌آوری خوزستان در بخش انفرادی بخش پسران نیز به شرح زیر است:

موی تای: ۳ طلا، یک نقره و ۴ برنز

بوکس: ۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز

گلف: یک طلا و یک نقره

شطرنج: یک نقره

دو و میدانی: ۲ طلا، یک نقره و یک برنز

کشتی فرنگی: ۲ طلا، یک نقره و یک برنز

تیراندازی با کمان: یک طلا

شنا: یک نقره

ورزش‌های رزمی: ۲ نقره

کوراش: یک نقره و یک برنز

خوزستان در دوره قبلی المپیاد استعداد‌های برتر ایران، تنها به ۸ مدال در دو بخش دختران و پسران دست پیدا کرده بود، اما اکنون با ثبت ۴۱ مدال، رشد بیش از ۵ برابر در مدال‌آوری داشته است.