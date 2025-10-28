پخش زنده
خوزستان در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر به ۳۰ مدال در بخش پسران و ۱۱ مدال در بخش دختران دست پیدا کرد. بر این اساس خوزستان نسبت به دوره قبل افزایش مدالآوری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ایران که از ۲۱ مهر آغاز شد، روز گذشته ۴ آبان در هر دو بخش پسران و دختران به پایان رسید. خوزستان با ۳۰۲ ورزشکار، مربی و سرپرست در ۳۱ رشته ورزشی بخش پسران و ۲۳۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب ۲۵ رشته ورزشی در بخش دختران در این رویداد حضور داشت.
خوزستان در مسابقات بخش دختران المپیاد استعدادهای برتر به ۲ مدال طلا، ۶ نقره و ۳ برنز رسید.
همچنین استان خوزستان در بخش پسران موفق به کسب ۳۰ مدال رنگارنگ شد؛ خوزستان در مسابقات این بخش به ۱۱ نشان طلا، ۱۰ نقره و ۹ برنز دست پیدا کرد.
خوزستان در رشتههای موی تای و گلف پسران در بخش تیمی قهرمان شد و در رشته بوکس به نایبقهرمانی رسید.
مدالآوری خوزستان در بخش انفرادی بخش پسران نیز به شرح زیر است:
موی تای: ۳ طلا، یک نقره و ۴ برنز
بوکس: ۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز
گلف: یک طلا و یک نقره
شطرنج: یک نقره
دو و میدانی: ۲ طلا، یک نقره و یک برنز
کشتی فرنگی: ۲ طلا، یک نقره و یک برنز
تیراندازی با کمان: یک طلا
شنا: یک نقره
ورزشهای رزمی: ۲ نقره
کوراش: یک نقره و یک برنز
خوزستان در دوره قبلی المپیاد استعدادهای برتر ایران، تنها به ۸ مدال در دو بخش دختران و پسران دست پیدا کرده بود، اما اکنون با ثبت ۴۱ مدال، رشد بیش از ۵ برابر در مدالآوری داشته است.