به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: این تعداد جهیزیه شامل تلویزیون، فرش، اجاق گاز، پتو، بخاری، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، اتو، سرویس قابلمه، سرویس آرکوپال، سرویس قاشق و چنگال و سرویس رختخواب با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان با همکاری خیریه سفینه النجاه به ۱۰ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد اهداشد.

هادی بنایی ارزش این تعداد جهیزیه اهدایی را ۶۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دانست و ابراز امیدواری کرد: با گسترش فرهنگ ازدواج آسان و همیاری نیکوکاران، شاهد پایداری و نشاط بیشتر در خانواده‌های تحت حمایت باشیم.

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان هم اکنون به بیش از ۲۵۰ هزار نفر در قالب ۱۲۵ هزار خانوار خدمات متنوع حمایتی، معیشتی، درمانی، فرهنگی و اشتغال ارائه می‌دهد.