پخش زنده
امروز: -
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، از ایجاد ۹ رشته گرایش جدید در سال تحصیلی جدید، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر رحیم پیغان گفت: این رشتهها در مقطع کارشناسی شامل «زیستشناسی گیاهی»، در مقطع کارشناسی ارشد شامل «اگروتکنولوژی، گرایش علوم علفهای هرز»، «زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات معاصر»، «علوم ارتباطات اجتماعی»، «علم دادهها»، «مهندسی محیط زیست، گرایش موادزائد جامد» و «روانشناسی ورزشی» و در مقطع دکتری تخصصی شامل «رفتار حرکتی» و «علوم و مهندسی آب، گرایش رودخانه و اکوسیستمهای آبی» است.
وی، بیان کرد: گسترش رشتههای پرمتقاضی و کاستن از رشتههای کم کارکرد از برنامههای معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است.
وی با اشاره به برنامههای معاونت آموزشی در سال تحصیلی پیشرو گفت: بر اساس برنامه بالادستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اضافه شدن دروس مهارتی به دورۀ کارشناسی در دستور کار است؛ زیرا ارائۀ این درسها منجر به آمادگی بیشتر دانشجویان برای ورود به بازار کار میشود.
پیغان دربارۀ ایجاد دانشکدۀ «فناوریهای نوین و بین رشتهای»، تصریح کرد: تشکیل این دانشکده جزو دیگر برنامههای معاونت آموزشی است؛ براین اساس در این دانشکده رشتههایی همچون «هوش مصنوعی»، «اینترنت اشیا» و... ایجاد خواهند شد که این رشتهها بر اساس نیاز جامعه و فناوریهای نوین خواهند بود.