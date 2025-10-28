به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: امروز سه شنبه میانگین شاخص کیفیت هوای شهر تایباد بر روی عدد ۳۶۲ قرار گرفت که نشان‌ دهنده شرایط بحرانی است.

یوسف اربابی افزود: بر اساس داده‌ های ایستگاه سنجش گرد و غبار تایباد، ذرات معلق قابل استنشاق که اغلب ماسه‌ های روان یا گرد و غبار هستند، عامل آلودگی هوای این شهر مرزی است.

وی ادامه داد: با توجه‌ به شرایط هوا به همه مردم از جمله افراد مبتلا به بیماری‌ های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌ شود فعالیت‌ های طولانی و سنگین خارج از منزل خود را کاهش دهند و در خانه بمانند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: ورزش باد نیز انتقال ذرات آلاینده را بیشتر کرده است و هشدار‌ها و توصیه‌ های لازم به شبکه بهداشت و درمان تایباد برای آمادگی واحد‌های درمانی داده شده است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.