به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهارمین همایش ملی فضای سایبر با مشارکت نهاد‌های دانشگاهی و حوزوی در محل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران از امروز آغاز به کار کرد.

دبیر علمی این همایش سه روزه با اشاره به اهمیت فضایی سایبری و کاربرد آن در موضوعات مختلف فضای سایبری، هوش مصنوعی و علوم شناختی گفت: این همایش، محلی برای ارائه آخرین یافته‌های پژوهشگران و مباحث پیرامون ایده‌های آنان در حوزه فضایی سایبری است.

کاظم فولادی با بیان اینکه ۱۴۱ مقاله در محور‌های هوش مصنوعی، بررسی علمی دفاع مقدس ۱۲ روزه و جبهه مقاومت به دبیرخانه ارسال شده است گفت: از این تعداد ۱۲۸ مقاله داوری شد که ۷۰ مقاله شفاهی و ۸ مقاله به صورت پوستر برای ارائه به همایش راه یافتند.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه مقالات شفاهی در روز دوم در بستر فضای مجازی و برگزاری نمایشگاهی از مباحث مرتبط با همایش در ۷ غرفه از دیگر برنامه‌های همایش ملی فضای سایبر است.

اختتامیه این همایش روز پنج شنبه هشتم آبان ماه در محل پردیس مرکزی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می‌شود.