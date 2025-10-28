به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی پس از دیدار با وزیر ورزش و جوانان گفت: جلسه بسیار خوبی با آقای دنیامالی داشتیم، عملکرد دو سال و نیمه تیم ملی فوتبال در بخش فنی، اخلاقی و فرهنگی تشریح شد. این نوع جلسات می‌تواند به تیم‌های ملی کمک کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال افزود: آقای دنیامالی به واسطه سابقه باشگاه‌داری، اشراف زیادی در موضوعات فوتبال دارد. خواسته‌هایمان را برای حضور در جام جهانی مطرح کردیم. دنیا در فوتبال به دو بخش تقسیم می‌شود، تیم‌هایی که به جام جهانی صعود می‌کنند و تیم‌هایی که به جام جهانی صعود نمی‌کنند.

وی گفت: امروز اتحاد خوبی در ورزش وجود دارد که در راس آن وزیر ورزش است، ما هر روز در مرکز ملی فوتبال هستیم و هر کدام از نخبگان فوتبال مایل باشند می‌توانند در این مرکز حضور پیدا کنند و با هم درباره تیم ملی صحبت کنیم.