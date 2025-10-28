\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0637\u0631\u0627\u062d\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0639\u0627\u0644\u0627\u0646 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u067e\u0648\u0634\u0627\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n\u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0645 \u0639\u0632\u062a\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n