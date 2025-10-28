نخستین جشنواره روستایی و عشایری با هدف همبستگی اقوام و ایجاد شور و نشاط در خرامه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان خرامه گفت: جشنواره روستایی، عشایری و بومی محلی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در بین مردم و انسجام بین اقوام در این شهرستان برگزار شد.

مقصودی افزود: در این جشنواره بیش از ۵۰ غرفه از توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستاییان و عشایر در حوزه کشاورزی، صنایع دستی و دامی و سنت‌های قدیمی در معرض دید عموم قرار گرفت.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.