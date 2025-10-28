پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از شناسایی و دستگیری سریع عامل اصلی یک درگیری با سلاح سرد که منجر به مجروح شدن یکی از شهروندان شد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره نزاع خیابانی در یکی از خیابانهای اطراف بندرانزلی، ماموران گشت و پلیس اطلاعات این شهرستان فوری به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: پس از تحقیقات مشخص شد که فردی با استفاده از سلاح سرد (قمه و چاقو) با ۳ نفر از شهروندان درگیر شده و در این نزاع، یکی از طرفین درگیری را با چاقو مجروح و با یک خودرو از صحنه متواری شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: با توجه به اهمیت حفظ آرامش شهروندان، با اقدامات پلیسی انجام شده در مدت چند ساعت، خودروی متهم فراری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی توقیف شد.
سرهنگ وهاب زاده با بیان اینکه ماموران پس از توقیف خودرو، متهم ۲۰ ساله را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند، افزود: این متهم در بازجوییهای پلیس، به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.