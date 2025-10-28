پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت یک شرکت متخلف در استان به دلیل انجام ندادن تعهد ارزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: با گزارش بانک رفاه استان خوزستان پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اهواز به پرونده انجام ندادن تعهد ارزی به ارزش ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۰۸ یورو معادل ۸ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال رسیدگی کرد.
طیبی اظهار داشت: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال محکوم کرد.
وی میگوید: شعبه متخلفان را درمجموع به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال محکوم کرد.