نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران عملیات ۱۲روزه را نتیجه ۳۰ تا ۴۰ سال مقاومت فرهنگی، تحریم وتلاش دانست وگفت: این عملیات نه فقط نظامی، بلکه یک معجزه الهی بود که انسجام ملی را در برابر دشمنان به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی در جمع خانوادههای معظم شهدای اقتدار ۱۲ روزه استان همدان با اشاره به نقش حضرت زینب (س) و خانوادههای شهدا را در تداوم نهضت عاشورا و پیروزیهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: پرستاری تنها یکی از ویژگیهای حضرت زینب (س) بود، ایشان با ایستادگی و خطبههای کوبنده در شام، شکست یزید را تثبیت کردند و اجازه ندادند عاشورا در کربلا دفن شود.
وی با بیان اینکه حضرت زینب کبری (س) نه تنها اسیر نشد، بلکه دشمن را شکست داد و نهضت حسینی را جهانی کرد، افزود: یزید ابتدا خواهان بیعت امام حسین (ع) بود، نه سر ایشان؛ آنچه برای یزید پیروزی محسوب میشد، تسلیم امام بود اما امام فرمود «مثلی لایبایع مثله» و این نهضت را حضرت زینب (س) به اوج رساند؛ از بیابان کربلا تا شام، پایتخت بنیامیه.
حاجیصادقی با تأکید بر جایگاه خانواده شهدا گفت: شهید از لحظه شهادت وارد جشن الهی میشود، اما آنچه سخت است، صبر و مقاومت خانواده شهید است؛ صبر شما کمتر از کار شهید نیست، همانطور که حضرت زینب (س) پس از عاشورا، با خطبههای خود در شام، حکومت را محاکمه کرد و اجازه نداد اسلام ناب خاموش شود.
وی عملیات ۱۲ روزه را نتیجه ۳۰ تا ۴۰ سال مقاومت فرهنگی، تحریم و تلاش دانست و گفت: این عملیات نه فقط نظامی، بلکه یک معجزه الهی بود که انسجام ملی را در برابر دشمنان به نمایش گذاشت، دشمنان میخواستند مردم را از ولایت جدا کنند، اما شهدا کاری کردند که مردم با خشمی مقدس و انسجامی الهی به خیابانها آمدند و از نظام دفاع کردند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در این پیروزی گفت: رهبری که دشمنان گمان میکردند پایگاه مردمی خود کاهش یافته، با درخششی خورشیدگونه، همه مردم را گرد خود جمع کرد و این پیروزی بزرگ، نتیجه ایمان، بصیرت و رهبری الهی بود.
وی با ابلاغ سلام و پیام تبریک و تسلیت مقام معظم رهبری به خانوادههای شهدا، گفت: از همان دوران ریاست جمهوری، دیدار با خانواده شهدا یکی از زیباترین صحنههای زندگی ایشان بوده است؛ اگرچه اکنون به دلیل شرایط خاص، این دیدارها به نمایندگان واگذار شده، اما پیام ایشان با تمام عشق و احترام به شما منتقل میشود.
حاجیصادقی با تشکر از نهادهای خدمترسان به خانواده شهدا، از جمله سپاه، فراجا، بنیاد شهید و دیگر مجموعهها، گفت: هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خانواده شهدا نیست، ما با تمام وجود میخواهیم خدمتگزار صادق شما باشیم.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانوادههای آنان، گفت: شهید با شهادت به تکلیف خود عمل کرد، اما تکلیف ما که ماندهایم، ادامه دادن راه شهدا است، صبر، مقاومت و ایستادگی خانوادههای شهدا، ادامه همان مسیر نورانی است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس در استان همدان، از تشییع پیکرهای مطهر شهدا در کنار شخصیتهایی چون آیتالله موسوی همدانی و شهید همدانی یاد کرد و افزود: همدان دارالمؤمنین است و مردم این استان در دوران دفاع مقدس و پس از آن، همواره در صف اول ایثار و مقاومت بودهاند.
وی با نقل دعای مرحوم آیتالله مشکینی در شب قدر، گفت: رهبری این انقلاب، نعمتی الهی و منحصر به فرد است، از خداوند میخواهیم سایه ایشان را بر سر امت اسلامی مستدام بدارد و دشمنانش را ناکام سازد.