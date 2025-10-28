به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پرستاران، الگوی خود را در حضرت زینب (س) می‌بینند؛ بانویی که در سخت‌ترین شرایط تاریخ، پرچم انسانیت و ایمان را برافراشت.

آنان با تأسی از آن بانوی بزرگ، در سختی‌های دوران کرونا، در بحران‌های ناگهانی و حتی روز‌های پرالتهاب جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حضور مؤثر و بی‌منت داشته‌اند و همچنان نماد ایستادگی و مهربانی در نظام سلامت هستند.

در بیمارستان امام رضا و ۱۸ مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان کبودراهنگ،۱۵۰ پرستار مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.