پخش زنده
امروز: -
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون بیش ۲۰ هزار نفر برای آزمون ورودی دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ ثبت نام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر علیرضا کریمیان گفت: ثبت نام از روز یکشنبه ۴ آبان آغاز شده و تا ۱۱ آبان ادامه دارد.
وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبتنام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام میشود.
آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.