در آیینی با حضور فرمانده، مسئول نمایندگی ولی فقیه و مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه، از اصحاب رسانه و صدا و سیمای مرکز خوزستان به پاس خدمات ارزنده آنان در عرصه‌های مختلف تقدیر شد.

صدا و سیما و رسانه‌های متعهد، سنگر‌های مستحکم مقابل جنگ روانی دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آیین تجلیل از اصحاب رسانه با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا و حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در این قرارگاه، از مدیران، خبرنگاران و فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی در صدا و سیمای مرکز خوزستان تقدیر شد.

سردار احمد خادم سیدالشهدا با تبریک ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها در این آیین بیان داشت: حضرت زینب سلام الله علیها، با روایتگری شجاعانه واقعه عاشورا، چنان تصویری از حقیقت ترسیم کرد که تا ابد در حافظه تاریخ ماندگار شد. ایشان الگویی والا برای تمامی راویان حق و حقیقت هستند که با رسالت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری، مسیر تاریخ را دگرگون ساختند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا با نثار درود به ارواح طیبه شهید غلامرضا رهبر و شهید محمود صارمی، با اشاره به اهمیت رسانه‌ها گفت: «رسانه‌های متعهد، به‌ویژه صدا و سیما، سنگر‌های مستحکمی در عرصه مقابله با جنگ روانی دشمنان و انتقال واقعیت‌های نظام هستند.»

سرتیپ پاسدار خادم سیدالشهدا افزود: «در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، اصحاب رسانه استان خوزستان با تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌نظیر خود، راستی و حقانیت ملت ایران را به تصویر کشیدند و دشمن را در اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.»

وی خاطرنشان کرد: «نقش‌آفرینی صادقانه رسانه‌های خوزستان در پوشش رخداد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی استان و کشور، الگویی برجسته برای تمامی رسانه‌های انقلابی است.»

حجت‌الاسلام طباطبایی نیز در این آیین اظهار داشت: «رسانه‌های انقلابی، میراث‌داران راستین مکتب شهید آوینی هستند که با قلم و تصویر خود، از ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری می‌کنند.»

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا تصریح کرد: «در شرایط حساس و پیچیده منطقه‌ای، تلاش خستگی‌ناپذیر اصحاب رسانه خوزستان، به‌ویژه خانواده بزرگ صدا و سیما، در روشنگری و افشای توطئه‌های دشمنان ستودنی است.»

وی افزود: «خدمات رسانه‌ای در استان مرزی خوزستان، تنها یک فعالیت حرفه‌ای نیست، بلکه جهادی مقدس در جهت تبیین دستاورد‌های نظام و ایجاد امید و انسجام ملی است.»

دکتر داریوش دبیقی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان نیز در این مراسم با تقدیر از حضور پررنگ و اقدامات امنیت آفرین قرارگاه منطقه‌ای کربلا گفت: «این قرارگاه با اقدامات خداپسندانه خود در عرصه‌های مردمیاری، محرومیت‌زدایی و امنیت‌آفرینی در جنوب غرب کشور، همواره حامی مردم و پیشران توسعه و آرامش در این خطه مهم از میهن اسلامی بوده است.»

در پایان این آیین تجلیل، لوح تقدیر از سوی فرمانده نیروی زمینی سپاه و قرارگاه منطقه‌ای کربلا به مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان و منصور حسینی معاون اطلاعات و اخبار، امین حسین زاده معاون سیمای مرکز خوزستان و ۳۸ نفر از کارکنان پرتلاش معاونت اطلاعات و اخبار و معاونت سیمای مرکز خوزستان تقدیم گردید.