به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان همزمان با ایام ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به همت دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استانی، مدیران حوزه سلامت، خانواده‌های پرستاران و دانشجویان پرستاری همراه بود، از تلاش‌های بی‌وقفه و خدمات ارزنده پرستاران در ارتقای سلامت جامعه تقدیر به عمل آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه امروز از ۱۱ نفر از پزشکان برتر کشوری و ۱۶۰ پرستار نمونه استانی تجلیل شد گفت: مهم‌ترین دغدغه امروز پرستاران استان، بحث اقتصاد و معیشت است.

دکتر علی ابرازه افزود: در مقایسه با میانگین کشوری در موضوع پرداختی ها به پرستاران، وضعیت استان قم مطلوب است، اما در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی سه ماه اضافه کار و ۵ ماه کارانه به پرستاران بدهکار است.

وی افزود: در صورت پرداخت مطالبات از سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت بدهی پرستاران پرداخت خواهد شد.