مدیران شبکه نسیم با حضور در محل تولید برنامه محبوب «چهل تیکه» از روند تولید سری جدید این مجموعه تلویزیونی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آستانه پخش سری جدید برنامه نوستالژیک «چهل تیکه»، جمعی از مدیران شبکه نسیم با حضور در پشت صحنه این برنامه، در جریان مراحل آمادهسازی، طراحی دکور و تولید قسمتهای تازه قرار گرفتند.
برنامه «چهلتیکه» که در فصلهای گذشته با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود، در سری جدید خود نیز با اجرای داریوش کاردان به مرور خاطرات چهرههای محبوب فرهنگی، هنری و ورزشی کشور میپردازد.
این برنامه به زودی از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.