به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمصطفی اشتا توسعه گردشگری در بخش شهیون دزفول را نیازمند تامین زیرساخت‌ها دانست و اظهار کرد: یکی از معضلات بخش شهیون شهرستان به ویژه روستای پامنار، نداشتن اسکله است که در تلاش هستیم اسکله‌ای در ساحل دریاچه در روستای پامنار راه اندازی کنیم.

وی افزود: ۷۰ درصد قایق‌های موجود در دریاچه شهیون مربوط به اهالی هستند و ورود گردشگر به این منطقه موجب درآمدزایی آنها می‌شود که نیاز است برای حل مشکل اسکله اقدامات لازم انجام شود.

اشتا نبود جاده مناسب برای گردشگران را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: مشکل پارکینگ روستای پامنار سال گذشته با اختصاص حدود چهار هزار مترمربع زمین برطرف شد.

بخشدار شهیون دزفول ادامه داد: نوروز گذشته افزون بر سه میلیون مسافر از جاذبه‌های گردشگری بخش شهیون دیدن کردند که برای توسعه این صنعت پردرآمد، احداث سرویس بهداشتی و حمام در اماکن گردشگری با همکاری دهیاران در دستور کار قرار گرفته است.

اشتا به احداث سه چشمه سرویس بهداشتی در بیشه بزان اشاره کرد و گفت: احداث پارک جنگلی، پارک کوهستان و برپایی کمپ‌هایی برای برپایی چادر برای توسعه گردشگری بخش شهیون ضروری است تا امنیت گردشگران فراهم شود البته اقداماتی در این خصوص انجام شده و باید مطالعات تکمیل شود.

وی با اشاره به فعالیت ۲۳ دهیاری بخش شهیون افزود: همزمان با آغاز بارندگی‌های پاییز، به واسطه وجود ظرفیت‌های گردشگری فراوان، گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشورمان به این بخش سفر می‌کنند و این گردشگران نیازمند زیرساخت‌های لازم هستند.

بخشدار شهیون دزفول گفت: متاسفانه اعتباری که دولت به دهیاری‌ها پرداخت می‌کند بسیار ناچیز است؛ با این وجود دهیاری‌ها با دست خالی اقدامات بسیار خوبی در بخش شهیون انجام داده‌اند تا شرایط لازم برای حضور گردشگران فراهم شود.

وی افزود: بخش شهیون دزفول علاوه بر ظرفیت‌های بی‌شمار گردشگری، ۲۳ چاه نفت دارد که هشت چاه آن فعال و در حال برداشت است و بقیه در حال احیا و به‌روز‌رسانی هستند.

بخشدار شهیون دزفول به پیگیری‌های نماینده و فرماندار این شهرستان برای اختصاص مالیات بر ارزش افزوده به این بخش اشاره و اظهارکرد: در حال حاضر عوارض آلایندگی نفتی پرداخت می‌شود ولی ضریب شاخص پرداخت با دیگر شهر‌های همجوار متفاوت است و باید بازنگری شود.

وی افزود: شرکت‌های صنعتی آلاینده، موظف به پرداخت مالیات هستند ولی در حال حاضر این عوارض را در دزفول پرداخت نمی‌کنند؛ این موضوع درصورت تحقق، کمک بزرگی به توسعه این بخش خواهد بود.