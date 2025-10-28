به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صد و چهاردهمین نشست تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی امروز (سه شنبه ۶ آبان) به فدراسیون فوتبال اختصاص داشت که به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.



مهمترین موضوعی که در این جلسه به آن پرداخته شد، بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور قدرتمند در بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بود.



چگونگی صعود تیم ملی فوتبال به بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و تشریح برنامه ها و اردو‌های مورد نیاز این تیم در چند ماه باقی مانده تا بزرگترین رقابت فوتبالی دنیا از جمله مواردی بود که گزارش کاملی از دفتر نظارت و برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان و امیر قلعه نویی، سرمربی این تیم در خصوص آن ارائه شد.



پس از این گزارش، سعید الهویی مربی تیم ملی نیز با نگاهی به نحوه صعود تیم ملی به جام‌جهانی، توضیحاتی درباره شرایط فنی، عملکردی بازیکنان تیم ملی و همچنین نحوه انتخاب و دعوت بازیکنان و رصد عملکردی این بازیکنان در باشگاه‌ها با استفاده از فناوری‌های ورزشی ارائه کرد.



گزارش مدیریتی رئیس فدراسیون فوتبال، ارائه گزارش فنی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و همچنین شرایط مدیریتی تیم ملی توسط مهدی محمدنبی از دیگر بخش‌های این جلسه بود.



وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از تلاش‌های فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی برای صعود به جام‌جهانی، حمایت این وزارتخانه از برنامه‌های آماده‌سازی فدراسیون فوتبال و کادر تیم ملی را ابراز کرد و گفت: مطمئنا مردم و هواداران فوتبال زحماتی که برای موفقیت و صعود پرقدرت به جام‌جهانی کشیده شده، می‌بینند.



وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان فرمودند که اتفاقات بی‌سابقه‌ای در یک سال اخیر در ورزش کشور رقم خورده، در کنار زحماتی که سایر رشته‌ها کشیده‌اند، یکی از این مصداق‌ها صعود تیم ملی به جام‌جهانی دو هفته مانده به پایان این رقابت‌های انتخابی است. بنابراین انتظار می رود بدون توجه به حواشی، کادر فنی و فدراسیون فوتبال برای خوشحالی مرم و عزت پرچم عزیز ایران تمام تلاش خود را به کار گیرند.



دیگر موضوع مورد بحث در نشست وزیر ورزش و جوانان با مسئولان فدراسیون فوتبال، توجه هر چه بیشتر به تیم فوتبال امید بود. این تیم رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ (دی ماه) و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا (شهریور سال آینده) را پیش‌رو دارد.



از آنجا که رتبه بندی کشور‌ها در بازی‌های آسیایی به عنوان معتبرترین رویداد قاره از اهمیت بسزایی برای تیم‌های شرکت کننده برخوردار است، آقای دنیامالی تاکید کرد که فدراسیون فوتبال پشتیبانی ویژه‌ای از فوتبال امید داشته باشد تا در ناگویا نتیجه‌ای در خور رضایت جامعه رقم بخورد.



امیرقلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: خوشبختانه ارتباط و تعامل بسیار خوبی بین تیم‌های امید و بزرگسالان برقرار است و ما تیم امید را در اولویت قرار داده‌ایم.



در این نشست، سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع و مدیریت و فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان، محمدرضا داورزنی و علی رغبتی مشاوران وزیر، علی کفاشیان مدیر با سابقه ورزشی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، محمد نبی، حیدر بهاروند، فرید شجاعی نواب رئیس، هدایت ممبینی دبیرکل، محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان، مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم ملی و وحید فدایی خزانه‌دار فدراسیون فوتبال حضور داشتند.