مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: مؤدیان مالیاتی برای اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ تا ۲۵ آبان مهلت دارند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: مؤدیانی که تا تاریخ ۲۵ آبان از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی برای اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ اقدام کنند، از بخشودگی جرایم مقرر در بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند می‌شوند.

حجت الله صالحی افزود: مؤدیانی که تا ۳۰ مهر تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت کنند، معادل ۵ درصد مبلغ پرداختی آنان به‌عنوان اعتبار بخشودگی جرایم در سایر منابع مالیاتی قابل استفاده خواهد بود.

وی تأکید کرد: این تسهیلات در راستای تکریم مؤدیان خوش‌حساب و توسعه فرهنگ تمکین مالیاتی اجرا می‌شود.