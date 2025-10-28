

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی جوین گفت: تغییرات اقلیمی واقعیتی انکارناپذیر است که اثرات جدی بر تولیدات کشاورزی گذاشته است و ضرورت بازنگری در شیوه‌ های مدیریت منابع، الگو‌های کشت و تولید را دوچندان کرده است.

قاسم نیک‌پسند افزود: هدف از برگزاری این کاروان، ترویج الگو‌های کشت سازگار با شرایط جدید آب‌ و هوایی، ارائه راهکار‌هایی برای کاهش اثرات مخرب تغییر اقلیم و افزایش تاب‌ آوری کشاورزی در برابر تنش‌ های اقلیمی است.

وی ادامه داد: در این برنامه همچنین انتقال دانش و فناوری‌ های نوین، معرفی جدیدترین یافته‌ های علمی به کشاورزان، حل مشکلات میدانی، ترویج فرهنگ اجرای الگوی کشت ملی، تبیین نقش بیمه کشاورزی و مدیریت منابع با تأکید بر مصرف بهینه آب مورد توجه قرار گرفته است.

نیک‌ پسند با اشاره به اهمیت توسعه کشت گیاهان کم‌ آب‌ بر و مدیریت پایدار خاک گفت: اجرای الگوی کشت ملی می‌ تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌ وری، کاهش آسیب‌ های ناشی از تغییرات اقلیمی و افزایش پایداری تولیدات کشاورزی ایفا کند.