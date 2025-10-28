پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از ثبت ملی مسجد کازرونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: این مسجد تاریخی به شماره ۳۴۴۲۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
امیر کرم زاده افزود: با ثبت این اثر، این بنای تاریخی تحت حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرارگرفته و هرگونه دخل و تصرف و یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود جرم محسوب میشود.
مسجد کازرونی یکی از مساجد معاصر اصفهان و متعلق به اوایل دهه ۳۰ شمسی است که کارشناسان پیشکسوت میراث فرهنگی، تدوام معماری گذشته در کالبد این بنا را دلیل اهمیت حفاظت از آن میدانند.