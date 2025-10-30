به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مانور تخلیه و پناهگاه امن در دبستان دخترانه حورا نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در این مانور، دانش آموزان و مربیان آموزش‌های لازم درباره نحوه صحیح پناه‌گیری و تخلیه امن اضطراری آشنا شدند.

پس از اعلام زنگ خطر، دانش‌آموزان با هدایت اعضای دوام به محل امن در حیاط مدرسه هدایت شدند. همچنین آموزش نحوه صحیح برپایی چادر امدادی با همکاری اعضای دوام به دانش‌آموزان ارائه شد.

در پایان مانور، دانش‌آموزان ضمن برپایی چادر‌های امدادی، نحوه صحیح حمل مصدوم از محل بروز حادثه به محل امن و چادر‌های امدادی را تمرین کردند.