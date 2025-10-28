پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری از آبرسانی به روستاهای گل سفید و دوپلان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد کریمی گفت: در پی تفاهمنامه منعقد شده با قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال از چشمه بنه کوه تا مخازن ذخیره آب دو روستاهای مذکور توسط قرارگاه ارتش شروع شد.
وی افزود: از مجموعه شش کیلومتر خط انتقال تاکنون ۴ کیلومتر آن با لوله گالوانیزه ۶ اینچ پس از حفاری کانال و جوشکاری لولهها انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آبفا چهار محال و بختیاری اعتبار مورد نیاز این طرح آبرسانی را ۲۰ میلیارد تومان دانست.
به گفته وی روستای گل سفید و دوپلان از جمله روستاهای مجتمع آبرسانی هفت روستایی تنگ حمزه دهستان مشایخ بخش ناغان شهرستان کیاراست که جمعیتی حدود ۱۰۰۰ نفر را در خود جای داده است..