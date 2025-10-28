به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت : کاروان تجهیزات ورزشی به ارزش ۶۷ میلیارد ریال به مدارس دولتی محروم و کم برخوردار استان ارسال شد.

قدرت‌اله نظری افزود : ۱۹ هزار و ۶۹۶ نوع تجهیزات ورزشی شامل انواع توپ‌های ورزشی، بالابر، چمن شادکن، هیترگازی، کولرگازی و ایستاده، میله والیبال و بسکتبال، دروازه فوتسال، تور هندبال و والیبال بر اساس نیازمندی‌های اعلام شده توسط آموزش و پرورش مناطق توزیع می شود.

وی گفت : بیش از ۴۰۰ بسته بهداشتی شامل بسته کمک‌های اولیه در این مرحله توزیع شد.