توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی بین مدارس استان
دومین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به ارزش ۶۷ میلیارد ریال به مدارس استان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت : کاروان تجهیزات ورزشی به ارزش ۶۷ میلیارد ریال به مدارس دولتی محروم و کم برخوردار استان ارسال شد.
قدرتاله نظری افزود : ۱۹ هزار و ۶۹۶ نوع تجهیزات ورزشی شامل انواع توپهای ورزشی، بالابر، چمن شادکن، هیترگازی، کولرگازی و ایستاده، میله والیبال و بسکتبال، دروازه فوتسال، تور هندبال و والیبال بر اساس نیازمندیهای اعلام شده توسط آموزش و پرورش مناطق توزیع می شود.
وی گفت : بیش از ۴۰۰ بسته بهداشتی شامل بسته کمکهای اولیه در این مرحله توزیع شد.
این دومین مرحله توزیع کاروانی تجهیزات ورزشی در سال تحصیلی جاری بوده ومجموع ارزش این تجهیزات بیش ۱۱ میلیارد تومان است.