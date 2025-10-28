سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» با هدف کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد فراخوان داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این رویداد فرهنگی-هنری که توسط اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود، با تمرکز بر دو محور اصلی «سرود» و «تولید آثار موسیقی» برنامه‌ریزی شده است؛ و درصدد است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرود به عنوان ابزاری تربیتی، علاوه بر شناسایی و هدایت استعدادهای هنری، زمینه تقویت روحیه مشارکت جمعی، نشاط اجتماعی و مهارت‌افزایی پایدار در میان کودکان و نوجوانان را فراهم آورد.

در این جشنواره، آثار سرودی در قالب دو بخش «ملی» و «بومی و محلی» پذیرفته می‌شود و موضوعات پیشنهادی گستره‌ای از مفاهیم ملی و آیینی نظیر سرزمین ایران، وطن، پرچم، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، شخصیت‌های برجسته تاریخی و انقلابی، مناسبت‌های ملی و آیینی تا سایر موضوعات فرهنگی، ارزشی و آزاد را شامل می‌شود.

شرکت در این جشنواره برای اعضاء کانون و گروه‌های آزاد در دو بازه سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال میسر است. گروه‌های شرکت‌کننده می‌توانند از مراکز ثابت، سیار شهری و روستایی و همچنین مراکز فراگیر ویژه کودکان و نوجوانان با نیازهای خاص تشکیل شوند. اجرای آثار باید به صورت زنده و گروهی انجام شود؛ و کیفیت آوازی به عنوان معیار اصلی داوری لحاظ خواهد شد.

هر گروه حداکثر می‌تواند دو اثر ارائه دهد؛ و تعداد اعضاء، شامل مربی و سرپرست، نباید از ۲۰ نفر بیشتر باشد. علاوه بر این، گروه‌ها باید به صورت مجزا برای دختران و پسران شکل بگیرند.

استفاده از حرکات نمایشی در اجرا تنها به عنوان مکمل بخش آوازی مجاز است؛ و نباید از کیفیت اجرای گروه بکاهد. انتخاب اشعار نیز بایستی با نظر کارشناسان ادبی کانون استان یا از بانک شعر و ترانه مورد تأیید صورت گیرد.

بر اساس شیوه برگزاری، جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود و آثار منتخب از هر استان برای داوری در سطح کشوری ارسال خواهند شد. در مرحله کشوری، گروه‌های موسیقی محلی و قومی به طور جداگانه ارزیابی می‌شوند؛ تا ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اقوام مختلف کشور به خوبی دیده شود. گروه‌هایی که به مرحله پایانی راه یابند، ملزم به اجرای آثار خود همراه با ساز زنده مانند پیانو خواهند بود.

فیلم آثار ارسالی جهت داوری باید به صورت یک‌تکه، بدون هیچ گونه ویرایش یا افکت‌های استودیویی ضبط شده باشد؛ در غیر این صورت اثر از رقابت حذف خواهد شد.

مهلت بارگذاری آثار سرود تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴ و مهلت ارسال آثار بخش تولید موسیقی تا دهم بهمن ماه سال مذکور تعیین شده است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد کارشناسی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد به شماره تلفن ۰۷۴۳۳۲۲۳۰۴۹ داخلی ۱۴ تماس حاصل کنند.

این جشنواره فرصتی ارزشمند برای شکوفایی و پرورش استعدادهای نوظهور در حوزه موسیقی و سرود کودکان و نوجوانان فراهم آورده و در مسیر ارتقای سطح فرهنگی و هنری نسل جوان گام برمی‌دارد.