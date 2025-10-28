مدیر کل استاندارد استان کردستان استانداردسازی را عامل بالاتر رفتن کیفیت و جذب مشتری در بازار داخلی و خارجی می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در دنیای امروز رعایت استاندارد در واحد‌های صنعتی نه‌تنها تضمین‌کننده کیفیت محصولات است، بلکه نقش مهمی در سلامت جامعه، افزایش بهره‌وری و حضور موفق در بازار‌های جهانی دارد.

امروز مهدی سحری مدیر کل استاندارد استان در استدیوی بخش خبری صبحدم حضور یافت تا درباره اهمیت، چالش‌ها و راهکار‌های اجرای استاندارد در واحد‌های تولیدی توضیحاتی ارائه دهد.