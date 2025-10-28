وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، در جریان سفر خود به هانوی با خانم «نگوئین مین هنگ»، معاون وزیر امور خارجه ویتنام، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از هانوی؛ در این دیدار دو طرف با تأکید بر اهمیت روابط دوستانه و تاریخی میان ایران و ویتنام، بر توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

جلال‌زاده ضمن اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش روابط با کشور‌های شرق آسیا، به ویژه ویتنام، بر ضرورت استمرار روند رو به رشد روابط تهران – هانوی و تسهیل تعاملات دوجانبه در سطوح مختلف تأکید کرد.

معاونان وزرای امور خارجه دو کشور همچنین درباره موضوعات و همکاری‌های کنسولی میان ایران و ویتنام تبادل نظر و راه‌های تقویت این همکاری‌ها را بررسی کردند