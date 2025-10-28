رئیس سازمان حفاطت محیط زیست از آزادی محیط بان خوارزمی در مراسم روز ملی محیط بان از زندان خبر داد.

آزادی محیط‌بان در جشن روز ملی محیط‌بان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر افزود: از همراهی خانواده مرحوم سالاری که عزیزش را از دست داد تشکر می‌کنیم. حفاظت از محیط زیست نباید به بهای ریخته شدن خون هیچ انسانی صورت بگیرد و امیدواریم با اصلاح قوانین و تشدید اقدامات نظارتی و جلب مشارکت جوامع محلی شاهد به حداقل رسیدن تعارضات و درگیری‌ها باشیم.

وی درباره طرح احیای گور ایرانی گفت: هر طرحی فراز و فرود‌هایی دارد و طرح احیای گور هم از جمله آنها است، اما چیزی که مهم است این است که این طرح اکنون به پایداری زیست محیطی رسیده است.

انصاری افزود: پیمودن مسیر حفاظت از محیط زیست پرفراز و نشیب و همراه با شکست‌ها و موفقیت‌ها است و لازم است رسانه‌ها به جنبه‌های مختلف توجه داشته باشند.

انصاری اضافه کرد: در مورد تجهیزات و امکانات محیطبانان در حال پیگیری هستیم که برخی مناطق را به صورت پایلوت قرار دهیم. همچنین تامین خودرو‌های عملیاتی نیز از جمله اقداماتی است که تا پایان سال اجرایی میشود.

وی ادامه داد: مجوز استخدام ۷۰۰ نفر را دریافت کرده‌ایم و پیگیر هستیم با توجه به محدودیت نیروی انسانی که شامل محیطبانان نیز می‌شود، با اولویت محیطبانان مجوز‌های لازم را دریافت کنیم.