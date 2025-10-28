سروان میثم علی خواه یکی از ماموران انتظامی شهرستان لاهیجان در درگیری با اراذل و اوباش مسلح به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرکز اطلاع اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ساعتی پیش سروان میثم علی خواه در درگیری مستقیم با یکی از اراذل و اوباش مسلح به سلاح جنگی در شهرستان لاهیجان زخمی و قبل از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این درگیری یکی دیگر از ماموران انتظامی نیز از ناحیه دست زخمی و متهم در تیراندازی متقابل پلیس به ضرب گلوله زخمی و در محل حادثه دستگیر و سلاح گرم وی توقیف شد.

تحقیقات تکمیلی در خصوص جزئیات این درگیری و سوابق متهم، توسط مرجع انتظامی و قضائی در دست انجام است.

یک فرزند دختر ۵ ساله و یک پسر دوساله از سروان میثم علی خواه ۳۸ ساله به یادگار مانده است.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید امنیت میثم علی خواه اطلاع‌رسانی خواهد شد.