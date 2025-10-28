به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار شجاعی نسب گفت: با هدف مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی و انتظامی شهرستان خوسف هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به ۵ دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شدند که برای بررسی بیشتر خودرو‌ها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران در بازرسی از تریلی ها، ۱۵۹ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق کشف کردند که در این رابطه ۵ دستگاه تریلی توقیف و ۵ نفر دستگیر که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار شجاعی نسب با بیان اینکه مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست در صورت کسب هر گونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان بلافاصله موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.