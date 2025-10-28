پخش زنده
طرحهای خطوط خروجی فوق توزیع پست جندی شاپور دزفول با پیشرفت ۹۵ درصدی به زودی وارد مدار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: ۲ طرح شامل ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت شوشتر ۴۰۰ – دژپل در پست جندی شاپور و ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت چمران – دزفول ۴۰۰ در پست جندی شاپور هر کدام به طول ۴ کیلومتر مدار، در مراحل نهایی بهرهبرداری است.
احمدرضا بخشی افزود: ارزش سرمایهگذاری این طرحها در مجموع ۷۲۰ میلیارد ریال است و در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تصریح کرد: با وارد مدار شدن این طرحها بار پستهای شهرستانهای شوشتر و دزفول کاهش پیدا میکند و پستهای فوق توزیع این مناطق تقویت میگردد.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.