تولید۳ تن زعفران در آذربایجان شرقی
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید ۳ تن زعفران در استان طی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، مسعود جعفرنژاد در حاشیه بازدید از مزارع کشت زعفران در شهر بناب جدید شهرستان مرند گفت: سطح زیر کشت زعفران در استان آذربایجان شرقی طی امسال به بیش از ۴۴۸ هکتار افزایش یافته و پیش بینی میشود که تولید آن با توجه به خشکسالیهای اخیر حدود ۳ تن باشد.
وی با بیان اینکه متوسط عملکرد محصول زعفران در واحد سطح در استان ۷ کیلوگرم در هکتار است ادامه داد: شهرستانهای مرند، میانه، اهر و آذرشهر بیشترین سطح زیر کشت زعفران را دارند شهرستان مرند با ۲۶۳ هکتار سطح زیرکشت و تولید یک هزار و ۹۰۰ کیلوگرم زعفران رتبه اول را در استان به خود اختصاص داده است.
وی به قیمتهای کنونی زعفران اشاره کرد و گفت: قیمت گلتر زعفران بین ۱.۸۰۰ میلیون تا ۲.۲۰۰ میلیون تومان و قیمت عمده هر کیلو زعفران خشک نیز ۱۷۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان تخمین زده میشود.
جعفرنژاد به وضعیت زعفران در کشور اشاره کرد و گفت: سطح زیر کشت زعفران در کل کشور به ۱۲۷ هزار هکتار میرسد و استان آذربایجان شرقی با ۰.۳ درصد از سطح زیر کشت کل کشور رتبه دوازدهم را در این زمینه دارد.
وی افزود: پیازهای مورد نیاز برای توسعه زعفران در استان از استانهای خراسان و شهر بناب مرند تامین میشود و میزان مصرف پیازچه زعفران نیز ۷ تا ۱۰ تن در هکتار است و قیمت یک کیلو پیازچه زعفران امسال به طور متوسط ۱۲۰ هزار تومان شد که هزینه تامین پیازچه زعفران در هر هکتار به طور متوسط به ۸۴۰ میلیون تومان رسید که نیاز به حمایت از تولید کنندگان میباشد. همچنین نیاز آبی زعفران حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار است که آبیاری آن معمولاً در فصل پاییز و زمستان انجام میشود زمانی که سایر محصولات باغی و زراعی نیاز به آبیاری ندارند.