تأکید معاون استاندار لرستان بر برگزاری سالم هفتمین دوره انتخابات شوراها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، در نشست با بخشداران گفت: فناوریهای تمام الکترونیک در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به کار گرفته خواهد شد تا شفافیت و مشارکت حداکثری تضمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در همایش بخشداران استان با اشاره به راهبردهای دولت چهاردهم اظهار کرد: این دولت با محوریت وفاق، عدالت و گفتوگو تلاش دارد کارآمدی خود را ارتقا دهد و سرمایه اجتماعی مردم را از طریق افزایش اعتماد عمومی بازسازی کند.
سعید پورعلی افزود: دولت کارآمد محصول ارتقای کیفیت حکمرانی و کسب حداکثر رضایت و اعتماد عمومی است و وزارت کشور به عنوان رکن سیاست داخلی و مدیریت امنیت عمومی مسوولیت تامین امنیت و برگزاری انتخابات را برعهده دارد.
معاون استاندار با تأکید براینکه این دو رکن مستقیم با کارآمدی دولت و افزایش سرمایه اجتماعی در ارتباط هستند، ادامه داد: استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت باید با هدایت کامل ارکان استانداری و بهرهگیری از ظرفیت زیرمجموعهها، سیاستهای دولت در استان را اجرایی کنند و چرخه وفاق، عدالت و گفتوگوی اجتماعی را در سطح محلی فعال کنند.
پورعلی به اهمیت تعامل کارگزاران با مردم اشاره کرد و ادامه داد: براساس تأکید رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب، مسئولان باید در متن مردم حضور داشته باشند، شنونده دغدغهها و مشکلات آنان باشند و کانالهای رسمی ارتباط با جامعه را باز نگه دارند تا خاموشی اجتماعی ایجاد نشود.
وی عدالت سرزمینی را از دیگر اولویتهای دولت دانست و یادآور شد: هیچ منطقه یا روستایی نباید در دریافت خدمات و امکانات احساس حاشیهنشینی داشته باشد.
معاون سیاسی استاندار لرستان بر ضرورت استفاده از ظرفیت شوراهای محلی و نهادهای مردمی برای مشارکت مردم در فرآیند حکمرانی محلی تأکید کرد و گفت: معیشت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی ۲ مأموریت کلیدی وزارت کشور است و این اهداف نقش مهمی در مقابله با فشارهای خارجی و حفظ امنیت ملی دارند.
پورعلی همچنین بر برگزاری انتخابات سالم، عادلانه و بیطرفانه تأکید کرد و افزود: فناوریهای تمام الکترونیک در این دوره انتخابات به کار گرفته خواهد شد تا شفافیت و مشارکت حداکثری تضمین شود.
وی بیان کرد: انتخابات، جلوه اصلی مردمسالاری جمهوری اسلامی است و مسئولان باید با حساسیت کامل این فرآیند را مدیریت کنند.
معاون استاندار لرستان تأکید کرد: تحقق این سیاستها در استانها نیازمند تحلیل دقیق وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اتخاذ تصمیمهای متناسب با این تحلیلها است و مسئولان محلی باید با همکاری یکدیگر بیشترین ارتباط ممکن با مردم را برقرار کنند.
وی با اشاره به نقش حیاتی بخشداریها در برگزاری انتخابات، بر رعایت بیطرفی اداری و صیانت از حقالناس تأکید کرد و گفت: هیچ فشار، تهدید یا تطمیعی نباید موجب ترک حوزه صیانت از حقالناس شود، این یک ماموریت قانونی، ملی و الهی است.
پور علی همچنین بر ایجاد کانالهای ارتباطی بین بخشداریها و اداره کل سیاسی برای اطلاعرسانی سریع و افزایش هماهنگی تأکید کرد و افزود: هر چه تیم مدیریتی استان هم باورتر باشند، خروجی کار اعتماد و رضایت مردم و کارآمدی دولت خواهد بود.