«محمد کریمی تودشکی» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کویته در دیدار با «جعفر خان مندوخیل» حکمران ایالت بلوچستان پاکستان پیرامون راه‌های تسهیل تجارت و افزایش تبادلات کالا به گفت‌و‌گو پرداخت.

تسهیل تجارت و افزایش تبادلات کالا بین ایران و ایالت بلوچستان پاکستان

تسهیل تجارت و افزایش تبادلات کالا بین ایران و ایالت بلوچستان پاکستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، طرفین در این دیدار آخرین وضعیت روابط و همکاری‌های تجاری میان دو کشور همسایه و موانع پیش روی تجارت دوجانبه بویژه در گذرگاه‌های مرزی ایالت بلوچستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

سرکنسول ایران در این دیدار با ابراز رضایت از روند فعلی مبادلات تجاری میان دو کشور، تاکید کرد: حجم فعلی تجارت با ظرفیت‌های موجود متناسب نیست و برای افزایش آن از سه میلیارد دلار به ده میلیارد دلار، باید موانع موجود رفع شود.

وی افزود: بخش حمل‌ونقل نقش کلیدی در تحقق اهداف مشترک افتصادی داشته و لازم است تعداد کانتینر‌های مبادله‌ای روزانه میان دو کشور همسایه از ۳۰۰ به دست‌کم ۲۰۰۰ کانتینر افزایش یابد.

جعفر خان مندوخیل حکمران ایالت بلوچستان پاکستان در پاسخ اظهار داشت: دولت محلی ایالت بلوچستان برای تحقق هدف ده میلیارد دلاری تجارت با جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را خواهد کرد.

وی با بیان اینکه افزایش واردات کالا‌های پاکستانی به ایران نیز در دستور کار قرار دارد، همچنین به افزایش واردات گوجه فرنگی از ایران طی رزو‌های اخیر اشاره کرده گفت: «واردات کالا‌های ایرانی تأثیر قابل توجهی در ثبات قیمت‌ها در پاکستان داشته و باید همکاری‌های دوجانبه تقویت شود.

سرکنسول ایران در کویته همچنین به مشکلات ناشی از بسته بودن مرز‌ها اشاره کرد و گفت: برای توسعه تجارت، باید موانع مرزی برطرف شود تا کالا‌ها به راحتی بین دو کشور تردد کنند.»

در ادامه طرفین بر نقش همکاری‌های علمی و فرهنگی در تقویت روابط تجاری نیز تاکید کرد و اعلام داشتند: احیای آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های بلوچستان و اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان پاکستانی می‌تواند ارتباطات میان دو کشور را مستحکم کند.

حکمران ایالت بلوچستان پاکستان این پیشنهادات را مثبت ارزیابی کرد و اعلام داشت: موضوعات تجاری، مرزی و تحصیلی در کمیته تجارت ایالت بررسی و پیگیری خواهد شد.