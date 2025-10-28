به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرماندار فلاورجان در بازدید از خط جدید تولید کود کمپوست شرکت بازیافت این شهرستان با اشاره به اینکه در این شرکت روزانه بالغ بر ۱۳۰ تن زباله از سطح ۵۴ روستا و ۱۱ شهر این شهرستان جمع آوری و به این شرکت منتقل می‌شود گفت:دراین شرکت ماهانه بالغ بر هزار تن کود کمپوست تولید می‌شود.

حسین یارمحمدیان با اشاره به اینکه با همکاری و همیاری دهیاری‌ها و شهرداری‌های این شهرستان و با راه اندازی خط تولید کود کمپوست، این شرکت امروز به خود کفای کامل رسید گفت:این شرکت از سال ۱۳۹۶ افتتاح وامروز توانسته زمینه اشتغال بیش از ۲۵۰ نفر را به صورت مسقیم و غیر مستقیم فراهم کند.