به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت : از مجموع ۹۹۲ روستای گلستان، ۹۵۲ روستا قابلیت گازرسانی داشتند که خوشبختانه با اجرای طرح‌های توسعه‌ای ، تمامی این روستاها گازرسانی شده‌اند.

ابوالفضل نرسی با اشاره به وضعیت روستاهای باقی‌مانده افزود: ۴۰ روستای دیگر به علت قرار گرفتن در طرح کوچ ، حریم یا فاصله زیاد از شبکه گاز و همچنین نداشتن توجیه اقتصادی، فعلاً از گازطبیعی بهره‌مند نشده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تأکید کرد: چنانچه در آینده شرایط لازم فراهم شود، گازرسانی به این روستاها نیز در دستور کارقرار می‌گیرد.

نرسی افزود: در حال حاضر ۳۷ شهر استان گلستان به همراه یک‌هزار و ۳۸۰ واحد صنعتی عمده از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند که این امر نقشی مهم در توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان ایفا می‌کند.