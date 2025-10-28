پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از پوشش ۹۵۲ روستاهای قابل گازرسانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت : از مجموع ۹۹۲ روستای گلستان، ۹۵۲ روستا قابلیت گازرسانی داشتند که خوشبختانه با اجرای طرحهای توسعهای ، تمامی این روستاها گازرسانی شدهاند.
ابوالفضل نرسی با اشاره به وضعیت روستاهای باقیمانده افزود: ۴۰ روستای دیگر به علت قرار گرفتن در طرح کوچ ، حریم یا فاصله زیاد از شبکه گاز و همچنین نداشتن توجیه اقتصادی، فعلاً از گازطبیعی بهرهمند نشدهاند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تأکید کرد: چنانچه در آینده شرایط لازم فراهم شود، گازرسانی به این روستاها نیز در دستور کارقرار میگیرد.
نرسی افزود: در حال حاضر ۳۷ شهر استان گلستان به همراه یکهزار و ۳۸۰ واحد صنعتی عمده از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند که این امر نقشی مهم در توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان ایفا میکند.