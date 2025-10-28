سومین سالگرد شهید آرمان علی‌وردی، از شهدای مدافع امنیت، طی دو مراسم در منطقه ۵ تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سومین سالگرد شهید آرمان علی‌وردی، از شهدای مدافع امنیت، طی دو مراسم در منطقه ۵ تهران برگزار می‌شود.

نخستین مراسم پنج‌شنبه ۸ آبان پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام علی (ع) شهران برگزار خواهد شد.

مراسم دوم نیز جمعه ۹ آبان از ساعت ۱۵ در محله اکباتان، خیابان ورزش (مقتل شهید) برگزار می‌شود.

طلبه بسیجی آرمان علی وردی چهارشنبه ۴ آبان سال ۱۴۰۱ در اغتشاشات محله اکباتان از ناحیه سر مجروح و ۶ آبان در بیمارستان شهید شد.