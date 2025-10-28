مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: طرح بهسازی محور سلطانیه–ابهر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی از محل مالیات‌های پرداختی مردم اجرا شده و نمونه‌ای روشن از بازگشت سرمایه اجتماعی به زندگی روزمره شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدی، با اشاره به اجرای طرح بهسازی محور ارتباطی سلطانیه–ابهر گفت: اعتبار این طرح مهم ارتباطی به طور کامل از محل مالیات‌های مردم تأمین شده است. این یعنی مردم با پرداخت مالیات، مستقیماً در توسعه استان خود نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه این محور یکی از مسیر‌های پرتردد و گردشگری استان زنجان محسوب می‌شود، افزود: بهسازی این مسیر نه‌تنها ایمنی سفر‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه دسترسی به آثار تاریخی همچون گنبد سلطانیه را تسهیل کرده و زمینه‌ساز رونق گردشگری و اشتغال در منطقه خواهد بود.

محمدی با تأکید بر تأثیر ملموس مالیات در زندگی روزمره مردم گفت: وقتی شهروندان می‌بینند که مالیات‌هایشان صرف طرح هایی می‌شود که هر روز از آن استفاده می‌کنند، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی تقویت می‌شود. محور سلطانیه–ابهر امروز نماد این اعتماد و مشارکت مردمی است.

وی ادامه داد: ما همواره تلاش کرده‌ایم تا شفاف‌سازی در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها داشته باشیم. این طرح نمونه‌ای از آن است که نشان می‌دهد مالیات سرمایه‌ای است که به جاده، مدرسه، بیمارستان و رفاه عمومی تبدیل می‌شود.